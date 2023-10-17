Cibuti Sağlık Bakanı İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını kınadı

Cibuti Sağlık Bakanı Ahmed Robleh, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıyı kınadı. Robleh, Filistinlilere yönelik soykırım uygulandığını ve ateşkes çözümünün reddedildiğini belirtti.

Cibuti Sağlık Bakanı Ahmed Robleh, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde el-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırısını kınadı.

Bakan Robleh, X hesabından Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Filistinlilere yönelik soykırım uygulandığını vurgulayan Robleh, sivil yerleşim yerlerinde kullanımı yasaklanan fosfor bombasının Filistinlilerin üzerine atılması ve hastanenin bombalanmasını kınadı.

Robleh, ABD ve bazı Avrupa ülkelerince, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunduğu ateşkes çözümünün reddedildiğini belirterek, "Bombalar, Filistin halkının özgürlüğe olan susuzluğunu gidermeyecek." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği kaydedilmişti.