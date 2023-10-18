Cibuti, İsrail'in Gazze'deki Hastane Saldırısını Kınadı

PORT Cibuti, İsrail'in Gazze Şeridi'nde el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği, 471 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

Cibuti Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cibuti Cumhuriyeti, İsrail işgal güçlerinin Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini vahşice bombalayarak gerçekleştirdiği ve yüzlerce masum Filistin vatandaşının öldüğü ve yaralandığı korkunç katliamı en şiddetli ifadelerle kınıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerini sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyor." ifadeleri kullanıldı.

Bu saldırının sessiz kalınamayacak, çok çirkin bir katliam olduğu belirtilen açıklamada, "savunmasız sivillere acil koruma sağlamak ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırganlığını ve insanlık için utanç teşkil eden yıkıcı savaşını durdurmaya zorlamak için ciddi ve sağlam bir uluslararası tavır takınılması" çağrısında bulunuldu.

Orta Doğu'da kalıcı barışı tesis etmenin tek yolunun, Filistin halkının iki devletli çözüm, Arap Barış Girişimi ve uluslararası meşruiyet kararlarına uygun olarak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkını garanti altına alacak şekilde bu meseleyi her yönüyle adil ve kapsamlı bir çözüme kavuşturmak olduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası toplumdan uluslararası insani hukukun uygulanmasında ayrımcılık ve çifte standarttan vazgeçmesi istendi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 64 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1300 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi de yaralanmıştı.