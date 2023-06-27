Cibuti 46. Bağımsızlık Günü kutlamaları düzenlendi

Doğu Afrika ülkelerinden Cibuti'de 46. Bağımsızlık Günü düzenlenen törenle kutlandı. Türkiye'nin Cibuti Büyükelçisi Cenk Uraz da geçit törenine katıldı ve Türkiye ile Cibuti arasındaki işbirliğinin ileri seviyelere taşınacağını vurguladı. Törende Türkiye'den satın alınan milli SİHA Bayraktar TB2 ile Cibuti'ye hibe edilen Kirpi tipi zırhlı personel taşıyıcı araçlar da yer aldı.

Doğu Afrika ülkelerinden Cibuti'de 46. Bağımsızlık Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Bağımsızlık Günü kutlamalarına ve geçit törenine katılan Türkiye'nin Cibuti Büyükelçisi Cenk Uraz, sosyal medya paylaşımında, "46. Bağımsızlık Yıl Dönümü geçit törenine katılmaktan onur duydum." ifadesini kullandı.

Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh, kabine üyeleri ve Cibuti halkını tebrik eden Uraz, Cibuti ile ilişkilerin her alanda gelişeceğini vurguladı.

Uraz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mevkidaşı Guelleh'e tebrik mesajı gönderdiği bilgisini paylaşarak, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız mesajında, dostluk ve kardeşlik bağlarımız temelinde Türkiye ile Cibuti arasındaki yüksek düzeyli işbirliğinin her alanda daha ileri seviyelere taşınmasına yönelik kararlılığımızı yineledi." ifadesini kullandı.

Bu arada, Bağımsızlık Günü kutlamaları vesilesiyle düzenlenen geçit töreninde, Türkiye'den satın alınan milli SİHA Bayraktar TB2 ile Cibuti'ye hibe edilen Kirpi tipi zırhlı personel taşıyıcı araçlar da yer aldı.