CIA Direktörü: Putin, Wagner'in kurucusundan intikam almak isteyebilir

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'den "intikam almak isteyebileceğini" söyledi.

BBC'nin haberine göre, Aspen Güvenlik Forumu'nda konuşan Burns, Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in haziranda Rus yönetimine karşı başlattığı isyanın, "Putin'in inşa ettiği iktidar sistemindeki önemli zayıflıkları ortaya çıkardığını" kaydetti.

???????Burns, Putin'in hala Prigojin'den intikam almak isteyebileceğini düşündüğünü aktararak Putin'in, Wagner kurucusu ile nasıl başa çıkacağını düşünürken zaman kazanmaya çalıştığını söyledi.

"Putin, intikamın soğuk yenen bir yemek olduğunu düşünen biri"

Putin ve Prigojin arasında "çok karmaşık bir dans" olduğunu ifade eden Burns, "Putin, intikamın soğuk yenen bir yemek olduğunu düşünen biri. Bu yüzden Prigojin daha fazla cezadan kurtulabilirse şaşarım." diye konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen haftalarda Prigojin hakkındaki, "Onun yerinde olsaydım, ne yediğime dikkat eder, gözümü menüden ayırmazdım." sözlerine benzer olarak Burns de "Prigojin'in yerinde olsaydım, yemeklerimi önceden tadan kişiyi kovmazdım." ifadesini kullandı.

CIA'in Rusya'daki isyan hakkında önceden bilgisi olduğuna dair çıkan raporları doğrulayan Burns, söz konusu isyanı önceden bildiği belirtilen Rus General Sergey Surovikin'in şu an "hareket özgürlüğü" olmadığını belirtti.

"Wagner isyanı, Putin'in şimdiye kadar gördüğü en doğrudan saldırıydı"

Wagner'in isyanının, Putin'in 23 yıllık iktidarında gördüğü "en doğrudan saldırı" olduğunu ifade eden Burns, "En dikkat çekici olan şey, Rusya liderinin bir zamanlar yemek şirketi olan kişiyle anlaşma yapmak zorunda hissetmesi." dedi.

Burns, Ukrayna'nın savaşta daha fazla ilerleme kaydetmesi durumunda, birçok Rus vatandaşının, Prigojin'in savaş eleştirisini dikkate alabileceğini söyledi.

"Rusya, yanıltma operasyonu yapabilir" uyarısı

Saldırının savunmadan daha zor olduğu belirten Burns, "Rusların hazırlanmak için ayları olduğu düşünülürse, Ukrayna'nın karşı saldırısı, ilerleme kaydedilmesi zor ve zaman alacak bir çaba olsa da iyimser düşünüyorum." ifadelerine yer verdi.

Burns, Rusya'nın Karadeniz'deki gemilere saldırıp ardından suçu Ukrayna'ya atarak "yanıltma operasyonu" yapacağına dair işaretler olduğunu dile getirdi.