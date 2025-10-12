Haberler

CHP, İmamoğlu'na Destek İçin Brüksel'de Miting Düzenledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP, görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerini ilk kez yurt dışında düzenledi.

CHP, görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerini ilk kez yurt dışında düzenledi.

Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Parlamentosu da dahil olmak üzere, bazı önemli AB kurumlarının merkezlerinin yer aldığı Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen miting bu buluşmaların 61'incisi oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Jean Rey Meydanı'na gerçekleştirilen mitingde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret ederek "Darbeyi kendi yapınca bunu dünyaya anlatmayın diyor. Vallahi de anlatacağım, billahi de anlatacağım, bir adım geri durmayacağım" dedi.

19 Mart itibarıyla yaşananları bir darbe olarak nitelendirmeyi sürdüren Özel, "Erdoğan'la al-ver ilişkisinde oldukları için susanlar var. Birtakım çıkar hesaplarıyla Türkiye'nin karşısındaki planlara sus pus olanları da kaydediyoruz. Türkiye'deki darbeye susanları not ediyoruz" dedi.

'Mansur Yavaş yalnız değildir'

Özel, "İmamoğlu'na, Demirtaş'a, Yüksekdağ'a sahip çıkmak için buraya geldik" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatmak için izin istemesine de değinen Özel, "'Birinden kurtuldum sıra ötekine gelsin' diye Mansur Başkanı hedefine almaya çalışanlara 'Aklınızı başınıza alın, Mansur Yavaş yalnız değildir' demeye geldik" dedi.

İktidar olmaları halinde Avrupa Birliği'ne tam üyelik sözü veren Özel, Avrupa'daki Türk gençlerden siyasetten uzak durmamalarını istedi.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına seslenen Özel, iktidar vaatlerinden biri olarak da Türkiye'ye gelen gurbetçiler için sağlığa ücretsiz erişim sözü verdi.

23 Mart'ta yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanarak Silivri'deki Marmara cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu da Brüksel mitinginde okunmak üzere bir mektup kaleme aldı.

Mektubunda "Adaletin coğrafyası daraldığında despotun zulmü genişler. Bugün özgürlüğüm elimden alınmış olsa da mücadelem bitmedi" diyen İmamoğlu, bu mücadelenin bir onur mücadelesi olduğunu söyledi.

İmamoğlu tek taleplerinin adil bir yargılama olduğunu ifade etti.

Brüksel mitinginde Roma, Amsterdam, Budapeşte, Selanik, Timişora ve Köln belediye başkanlarının dayanışma mesajları okundu.

Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close da buluşmaya video mesajla katıldı. Close mesajında "Seninleyiz Ekrem" dedi.

Mitinge Avrupalı sosyalist ve yeşiller partilerinden de katılım oldu.

Avrupa Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı Vula Tsetsi, mitingde yaptığı konuşmada "Demokrasiniz için büyük bedeller ödemiş herkesi ve belediye başkanınızı korumak için birlikte durmalıyız" ifadelerini kullandı.

Kendilerini "CHP dostları" olarak tanımlayan Avrupa Sosyalist Partisi Genel Sekreteri Giacomo Filibeck ise "Çünkü onlar yasaların üstünlüğü ve demokrasi için en önemli sembole sahipler. O sembol şu anda hapishanede" diye konuştu.

BBC
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in attığı imzanın arkasında durması sağlanmalı

Erdoğan'dan Mısır'daki zirve öncesi tarihi İsrail çağrısı
2 ülke arabuluculuk yaptı, Afganistan-Pakistan çatışması durduruldu

2 ülke araya girdi, dünyayı tedirgin eden çatışma son buldu
Fenerbahçe'de 2 isim kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe'de 2 yıldız kadro dışı bırakıldı! İsimleri herkesi şaşırttı
Türkiye'nin dev markası 10 yıldır aktif olduğu ülkeden çekildi

Türkiye'nin dev markası 10 yıldır hizmet verdiği ülkeden çekildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya, Arda Güler'i konuşuyor: Bulgar duvarını yıktı

Tüm ülke Arda'yı konuşuyor! Atılan manşetleri görmeniz lazım
Türkiye'nin dev markası 10 yıldır aktif olduğu ülkeden çekildi

Türkiye'nin dev markası 10 yıldır hizmet verdiği ülkeden çekildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.