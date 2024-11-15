CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'nin 41. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'nin 41'inci kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katıldı. Lefkoşa'daki kutlamalarda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın tebrik kabulü ve resmi geçit töreni gibi önemli etkinlikler yer aldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC'nin 41'inci kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katıldı.
KKTC'nin 41'inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları için Lefkoşa'ya giden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın tebrik kabulüne, Lefkoşa Atatürk Anıtı Töreni'ne ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarında düzenlenen resmi geçit törenine katıldı.