CHP Berlin ve Sosyal Demokratlar Birleşme Sürecini Başlattı

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) –CHP Berlin Birliği ile Berlin Sosyal Demokratlar Eyalet Birliği, "Birlikten güç doğar" diyerek birleşme sürecini başlattı. Başkanlar Prof. Dr. Ziya Akçetin ve İmam Kaloğlu, Berlin'deki bölünmüşlüğe son verip tek çatı altında demokratik mücadeleyi güçlendirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de faaliyet gösteren CHP Berlin Birliği ile Berlin Sosyal Demokratlar Eyalet Birliği, ortak bir kararla birleşme sürecini başlattı.

CHP Berlin Birliği Başkanı Prof. Dr. Ziya Akçetin ve Berlin Sosyal Demokratlar Eyalet Birliği Başkanı İmam Kaloğlu, yaptıkları ortak açıklamada birleşmenin "zorunlu ve kaçınılmaz bir adım olduğunu, birlikten güç doğacağını" vurguladı.

"Berlin'deki bölünmüşlüğe son veriyoruz"

CHP Berlin Birliği Başkanı Prof. Dr. Ziya Akçetin, yaklaşık bin üyesiyle 14 yıldır faaliyet gösteren birliğin, geçmişteki CHP yönetim kararıyla temsil yetkisinin Berlin Sosyal Demokratlar Eyalet Birliği'ne devredildiğini hatırlatarak, "Partimizin değerlerine sahip çıkan üyelerimizin ve seçilmiş ilçe başkanlarımızın desteğiyle Berlin'deki bölünmüşlüğü ortadan kaldırmak temel hedefimizdi. Bu birleşme, o hedefin hayata geçirilmesidir" dedi.

Akçetin, 17 Mayıs 2025'te Ankara'da gerçekleştirilen birlikler toplantısının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin tarafından Almanya'daki birlik başkanları iletişim grubuna yeniden dahil edildiklerini belirterek, "Genel Merkez ile iletişimimiz yeniden güçlendi. Artık Berlin'de tek ses, tek yürek olma zamanı" ifadelerini kullandı.

"Demokratik mücadelede birlik şart"

Berlin Sosyal Demokratlar Eyalet Birliği Başkanı İmam Kaloğlu ise demokrasinin tartışma ve farklı görüşlerin birlik çatısı altında ifade edilmesiyle güçleneceğini söyledi. Kaloğlu, "Bölünmekten değil, birleşmekten yanayız. Gücümüzü birleştirerek ve çoğalarak daha güçlü bir ses çıkaracağız. Ancak bu şekilde iktidara giden yolu açabiliriz" diye konuştu.

"Ortak tüzük ve hukuki süreç başlatılacak"

Akçetin ve Kaloğlu, "İki birliğin yönetim kurullarının bir araya gelerek aldığı karara göre, kısa sürede bir ortak tüzük komisyonu oluşturulacak. Komisyonun çalışmalarının ardından genel kurullar toplanarak birleşmenin hukuki süreci başlatılacak" dedi.

İki Başkan, bu geçiş döneminde CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve yurt dışı örgütlenmesinden sorumlu milletvekilleri Elvan Işık Gezmiş, Servet Mullaoğlu ve Ali Gökçek ile sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti.

Birleşmenin tüm üyelerin iradesini yansıtacak şekilde, adil temsil esasına göre gerçekleştirileceğini vurgulayan Akçetin ve Kaloğlu, "Hiç kimsenin emeğinin yok sayıldığı ya da dışlandığı bir yapı olmayacak. Herkesin katkı sunduğu ortak bir CHP Berlin örgütü oluşturuyoruz" mesajını verdi.