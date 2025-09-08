CHP Almanya Federasyonu, İstanbul İl Başkanlığı'ndaki Polis Ablukasına Tepki Gösterdi

Haber: İlhan Baba

(KÖLN) – CHP Almanya Federasyonu, CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılması ve il binasının polis tarafından ablukaya alınmasına tepki göstererek, "Partimizin yanında, bu baskıların karşısında kararlılıkla duracağız" açıklamasını yaptı.

Federasyon Başkanı Özgür Uçma, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul İl Başkanlığı'ndaki polis ablukasının, "hukuksuz ve antidemokratik bir uygulama" olduğunu belirterek, bunun sadece CHP'ye değil, Türkiye'deki demokrasi değerlerine ve halkın iradesine saldırı olduğunu belirtti.

Uçma, federasyon olarak hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü ve demokratik siyaseti savunmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Partimizin yanında, bu baskıların karşısında kararlılıkla duracağız. Demokrasi; baskıyla, ablukayla ve korkutmayla değil, halkın özgür iradesiyle güçlenecektir. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin yanında duran herkesi dayanışmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP'nin, 31 Mart 2023 seçimlerinde Türkiye'nin birinci partisi olarak büyük bir başarı elde ettiğini, ancak iktidar partisi AK Parti'nin, bu sonucu hazmedemediğini ve partilere yönelik hukuksuz operasyonların başlatıldığını aktaran Uçma, "Yapılan hukuksuz uygulamalara karşı; birlik başkanlarımızın, yönetim kurulu üyelerimizin, tüm üyelerimizin ve Cumhuriyet sevdalısı herkesin omuz omuza, yan yana durması hayati önem taşımaktadır" değerlendirmesini yaptı.

Federasyon, Genel Merkez ile düzenli temas halinde olduklarını ve Avrupa'da ekim ayında güçlü bir eylem planı hazırlandığını da duyurdu.