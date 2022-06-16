China Southern Airlines İstanbul Uçuşlarına Yeniden Başlıyor

China Southern Airlines ( Çin Güney Havayolları), pandemi öncesi durdurmuş olduğu İstanbul Wuhan uçuşlarını yeniden başlatma kararı aldı.

İlk Uçuş 29 Haziran'da

İlk uçuşu 29 Haziran Çarşamba günü, İstanbul Yeni Havalimanından ( IST),Wuhan Tianhe Uluslararası havalimanına (WUH) gerçekleşecek olan CZ8022 sefer sayılı uçuş, haftada tek sefer olarak olarak yapılacaktır.

İstanbul yerel saati ile 23:20 de kalkacak ve ertesi gün Çin yerel saati ile 13:20'de Wuhan Tianhe Uluslararası Havalimanına iniş yapacaktır.

Bu uçuş için uçak biletleri Ligarba Turizm bilet departmanından 0212 291 73 73 numaralı telefon üzerinden temin edilebilir.