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China Southern Airlines İstanbul Uçuşlarına Yeniden Başlıyor

Haberler.com - Osman Demir - Dünya
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China Southern Airlines İstanbul Uçuşlarına Yeniden Başlıyor

China Southern Airlines ( Çin Güney Havayolları), pandemi öncesi durdurmuş olduğu İstanbul Wuhan uçuşlarını yeniden başlatma kararı aldı.

China Southern Airlines ( Çin Güney Havayolları), pandemi öncesi durdurmuş olduğu İstanbul Wuhan uçuşlarını yeniden başlatma kararı aldı.

China Southern Airlines İstanbul Uçuşlarına Yeniden Başlıyor

İlk Uçuş 29 Haziran'da

İlk uçuşu 29 Haziran Çarşamba günü, İstanbul Yeni Havalimanından ( IST),Wuhan Tianhe Uluslararası havalimanına (WUH) gerçekleşecek olan CZ8022 sefer sayılı uçuş, haftada tek sefer olarak olarak yapılacaktır.

İstanbul yerel saati ile 23:20 de kalkacak ve ertesi gün Çin yerel saati ile 13:20'de Wuhan Tianhe Uluslararası Havalimanına iniş yapacaktır.

Bu uçuş için uçak biletleri Ligarba Turizm bilet departmanından 0212 291 73 73 numaralı telefon üzerinden temin edilebilir.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

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