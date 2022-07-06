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Chicago'daki 4 Temmuz saldırısı: Saldırgan 'haftalardır planlıyordu'

BBC - Dünya
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Chicago'daki 4 Temmuz saldırısı: Saldırgan 'haftalardır planlıyordu'

Polis, Chicago'da 4 Temmuz geçit törenine saldırıp, 6 kişiyi öldüren zanlının saldırıyı haftalardır planladığını açıkladı.

Polis, Chicago'da 4 Temmuz geçit törenine saldırıp, 6 kişiyi öldüren zanlının saldırıyı haftalardır planladığını açıkladı.

Yetkililer, 21 yaşındaki Robert Crimo'nun saldırıda kullandığı tüfeği yasal yollardan aldığına inanıyor.

Yetkililer ayrıca, Crimo'nun rastgele ateş açtıktan sonra olay yerinden kalabalıkla birlikte kaçabilmek için kadın kılığına girdiğini ekledi.

Chicago'nun lüks muhitlerinden Higland Park'taki saldırıda 30 kişi de yaralanmıştı.

Polis, zanlının 70'ten fazla mermi ateşlemekle suçlandığı saldırıda parçaları birleştirmeye çalışıyor.

Dedektifler, saldırganın kadın kılığına girerek yüzündeki dövmeleri sakladığını belirtti.

Polis, zanlının bir yıl önce yasal yollardan beş adet ateşli silah satın aldığını açıkladı.

Nisan 2019'da da intihar girişimi nedeniyle zanlının evine polis gittiği kaydedildi.

Zanlının bir aile üyesinin de Eylül 2019'da "herkesi öldüreceği" tehdidinde bulunması üzerine polisi aradığı ifade edildi.

Polis, zanlının evinde 16 bıçak, bir hançer ve bir kılıç buldu. Zanlı tutuklanmadı ve başka bir işlem yapılmadı.

Sekiz saat süren insan avının arından Crimo'nun arabasında ve evinde ateşli silahlar bulundu, ancak ayrıntı verilmedi. Crimo'nun Çarşamba günü mahkemeye çıkması bekleniyor.

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