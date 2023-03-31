ChatGPT, kişisel veri kurallarını ihlâl ettiği gerekçesiyle İtalya'da bloke edildi

Yapay zeka sohbet robotu Chatgpt, kişisel verilerin toplanmasıyla ilgili kuralları ihlâl ettiği gerekçesiyle İtalya’da bloke edildi.

Kişisel Verilerin Korunması Garantörü tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, sohbet robotunu geliştiren ABD merkezli OpenAI şirketine, İtalyan kullanıcıların verilerinin işlenmesini durdurma talimatı verildi. ChatGPT’ye getirilen geçici yasak derhal geçerli olacak ve kişisel veri kurallarına uyana kadar uygulanacak.

Kurumun tespit ettiği ihlâller arasında, verilerin toplanma şekli hakkında kullanıcılara bilgi verilmemesi de sayıldı. Platformun işleyişinin altında yatan algoritmaları eğitmek için kişisel verileri toplayıp sakladığı ancak bu faaliyeti mazur kılacak yasal bir dayanağın bulunmadığı belirtildi.

Ayrıca, ‘’OpenAI tarafından yayımlanan kullanım şartlarına göre 13 yaşın üzerindeki kişiler hedeflense de, kullanıcıların yaşını doğrulamak için herhangi bir filtrenin olmadığı’’ vurgulandı.

Garantör kurum, kullanıcıların yaşını belirleme sisteminin bulunmaması nedeniyle çocukların ‘’gelişim ve farkındalık seviyelerine kesinlikle uygun düşmeyen yanıtlara’’ maruz kalabildiği uyarısını yaptı.

Durdurma kararında ‘’Yapılan kontrollerde de kanıtlandığı üzere, ChatGPT tarafından sağlanan bilgiler her zaman gerçek verilerle örtüşmemekte ve bu nedenle kişisel verilerin yanlış işlenmesine yol açmaktadır’’ denildi.

Karar, 20 Mart’ta yaşanan bir veri kaybı vakasından yola çıkılarak alındı.

Açıklamada, ‘’İnsan konuşmalarını simüle edebilen ve işleyebilen ilişkisel yapay zeka yazılımlarının en bilineni ChatGPT, 20 Mart'ta kullanıcı konuşmaları ve abonelerin ücretli hizmete yaptığı ödemeyle ilgili bir veri kaybına (veri ihlali) maruz kaldı’’ bilgisi yer aldı.

Kişisel Verilerin Korunması Kurumu, Avrupa Birliği bünyesinde ofisi olmayan ancak Avrupa Ekonomik Alanı'na atanmış temsilcisi bulunan OpenAI şirketine, talep edilen önlemleri alması için 20 gün süre verdi. Talimatlara uymadığı tespit edilirse şirkete 20 milyon Euro’ya ya da yıllık küresel cirosunun yüzde 4’üne kadar ceza verilebileceği açıklandı.