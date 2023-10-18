Cezayir'in başkenti Cezayir başta olmak üzere, Vahran (Oran), Varkala, el-Ağvat ve Setif, kentlerinde sokaklara inen binlerce Cezayirli, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki gösterdi. Filistin ve Cezayir bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'e öfkelerini dile getirdi.

Cezayirliler İsrail'in Filistin saldırılarını protesto etti

Cezayirliler, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirdiği saldırıları protesto etti.

Cezayir'in başkenti Cezayir başta olmak üzere, Vahran (Oran), Varkala, el-Ağvat ve Setif, kentlerinde sokaklara inen binlerce Cezayirli, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki gösterdi.

Yerel basına yansıyan görüntülerde, Filistin ve Cezayir bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'e öfkelerini dile getirdi.

Tekbir ve sloganlar atan Cezayirliler, Filistin'e dua ederek desteklerini ifade etti.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un orta kesimlerdeki Celfe vilayetine yapması planlanan ziyaretinin, Filistin'de yaşanan durumlar nedeniyle ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, "Vahşi siyonist işgalci İsrail rejimi, işgal altındaki Filistin topraklarında, bina, cami, okul ve hastaneleri binlerce ton bombayla hedef alıyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in tarihte benzeri görülmemiş katliamlar zincirine imza attığına dikkat çekilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Tebbun'un Filistin'de yaşanan durum nedeniyle söz konusu ülke içindeki ziyaretini ertelediği kaydedildi.

İsrail'in dün abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan El-Ehli Baptist Hastanesini hedef alması sonucu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 500 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Cezayir, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesini "kasıtlı hedef alarak" vurmasını şiddetle kınamıştı.