Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Cezayirli genç, annesinin mezarının yanından ayrılmıyor

Cezayirli genç, annesinin mezarının yanından ayrılmıyor

Dünya Haberleri

Cezayir'de iki yıl önce annesini kaybeden İsmail Bin Rabih'in yaz-kış, gece-gündüz demeden annesinin mezarının yanı başından ayrılmaması ülkede duygusal infiale neden oldu.

Cezayir'de iki yıl önce annesini kaybeden İsmail Bin Rabih'in yaz-kış, gece-gündüz demeden annesinin mezarının yanı başından ayrılmaması ülkede duygusal infiale neden oldu.

Cezayir medyasına yansıyan haberlere göre, ülkenin güneyindeki Adrar kentine bağlı Evlat Ahmet Teymi beldesinde yaşayan İsmail Bin Rabih, iki yıl önce ölen annesinin mezarının yanında yatıp kalkıyor.

Annesini kaybetmenin derin bir yara bıraktığı genç adam, annesinden ayrılmanın acısını büyük bir duygusallık ve şaşkınlık uyandıran özel bir üslupla ifade ediyor.

Bin Rabih'in annesinin mezarının yanında yüzüstü uzanmış şekilde videosunu çeken bir sosyal medya kullanıcısı, 18-20 yaş aralığında olduğu tahmin edilen Cezayirli gencin annesinin ölümünden bu yana büyük bir üzüntü ve histeriye girdiğini söyledi.

Haberlerde, annesinin ölümünü kabullenemeyen Bin Rabih'in, büyük bir travma yaşadığı vurgulanarak, Cezayirli yetkililere genç adamın tedavi edilmesi çağrısı yapıldı.

Sosyal medyada duygusal etkileşime ve ülkede büyük bir infiale neden olan hikayenin yayılmasının ardından, Adrar Valisi Behlül el-Arabi'nin hikayeye konu olan gencin tedavi edilmesi için harekete geçtiği belirtildi.

Kaynak: AA / Esat Fırat - Dünya

Cezayir Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title