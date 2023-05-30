Cezayirli genç, annesinin mezarının yanından ayrılmıyor

Cezayir'de iki yıl önce annesini kaybeden İsmail Bin Rabih'in yaz-kış, gece-gündüz demeden annesinin mezarının yanı başından ayrılmaması ülkede duygusal infiale neden oldu.

Cezayir'de iki yıl önce annesini kaybeden İsmail Bin Rabih'in yaz-kış, gece-gündüz demeden annesinin mezarının yanı başından ayrılmaması ülkede duygusal infiale neden oldu.

Cezayir medyasına yansıyan haberlere göre, ülkenin güneyindeki Adrar kentine bağlı Evlat Ahmet Teymi beldesinde yaşayan İsmail Bin Rabih, iki yıl önce ölen annesinin mezarının yanında yatıp kalkıyor.

Annesini kaybetmenin derin bir yara bıraktığı genç adam, annesinden ayrılmanın acısını büyük bir duygusallık ve şaşkınlık uyandıran özel bir üslupla ifade ediyor.

Bin Rabih'in annesinin mezarının yanında yüzüstü uzanmış şekilde videosunu çeken bir sosyal medya kullanıcısı, 18-20 yaş aralığında olduğu tahmin edilen Cezayirli gencin annesinin ölümünden bu yana büyük bir üzüntü ve histeriye girdiğini söyledi.

Haberlerde, annesinin ölümünü kabullenemeyen Bin Rabih'in, büyük bir travma yaşadığı vurgulanarak, Cezayirli yetkililere genç adamın tedavi edilmesi çağrısı yapıldı.

Sosyal medyada duygusal etkileşime ve ülkede büyük bir infiale neden olan hikayenin yayılmasının ardından, Adrar Valisi Behlül el-Arabi'nin hikayeye konu olan gencin tedavi edilmesi için harekete geçtiği belirtildi.