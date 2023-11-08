Cezayirli Aktivist Emira Buravi Hakkında Gıyabında 10 Yıl Hapis Kararı Verildi

Cezayir mahkemesi, illegal yollarla Fransa'ya kaçan Cezayirli aktivist Emira Buravi hakkında gıyabında 10 yıl hapis kararı verdi ve yakalanması için kırmızı bülten çıkardı.

Cezayir mahkemesi, ülkeden illegal yollarla Fransa'ya kaçan Cezayirli aktivist Emira Buravi hakkında gıyabında 10 yıl hapis kararı verdi ve yakalanması için kırmızı bülten çıkardı.

Gözaltındakileri Savunma Koordinasyonu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cezayir'in Konstantin kenti mahkemesi, aktivist Buravi hakkında gıyaben 10 yıl hapis cezası verdi.

Açıklamada, mahkemenin, aynı zamanda Fransız vatandaşlığına da sahip olan aktivist Buravi'yi "vatan topraklarını yasa dışı yollarla terk etmek" suçundan mahkum ettiği belirtildi.

Mahkemenin, Buravi'nin yakalanması için kırmızı bülten de çıkardığı ifade edilen açıklamada, aynı mahkemenin Buravi'nin babasını 1 yıl, bir sınır polisini 3 yıl, Buravi'yi taşıyan taksi şoförünü, bir akrabasını ve gazeteci Mustafa Bin Cami'yi de işbirliği yapmak suçlarında 6'şar ay hapis cezasına çarptırdığı vurgulandı.

Aktivist Buravi, kendisine uygulanan seyahat yasağına rağmen, Cezayir'den kara yoluyla yasa dışı bir şekilde ayrılarak Tunus'a kaçmış ve ardından 8 Şubat'ta Paris'e gitmişti.

Ne olmuştu?

Cezayirli aktivist Emira Buravi, Mayıs 2021'de "Peygamber'e hakaret ve alay etmek" suçlarından yargılandığı davada 2 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

Cezayir ve Fransız medyası, 7 Şubat'ta Cezayir'de adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Buravi'nin Tunus üzerinden Fransa'ya geçtiğini duyurmuştu.

Cezayir'den yayın yapan Radyo M'nin internet sitesinde de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'ya karşı siyasi kampanya yürüten Buravi'nin Fransa'ya yerleşen oğlunun yanına gitmek istediği belirtilmişti.

Bu olay üzerinde Cezayir yönetimi, 8 Şubat'ta Buravi'nin Fransız diplomatların desteğiyle yasa dışı yollarla ülkeden kaçırılmasına tepki göstermiş ve Paris Büyükelçisi Said Musa'yı istişare için ülkeye çağırmıştı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinden yaklaşık bir ay sonra Büyükelçi Musa, görev yerine dönmüştü.