Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad ile İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistin topraklarındaki saldırılarını ele aldı.

Cezayir ve Suriye Dışişleri Bakanları İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını ele aldı

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad ile İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistin topraklarındaki saldırılarını ele aldı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Attaf, Suriyeli mevkidaşı Mikdad ile telefonda görüştü.

Görüşmede, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli sivillere yönelik saldırıları ile işgal altındaki Filistin topraklarındaki son gelişmeler değerlendirildi.

Attaf ve Mikdad, İsrail'in saldırılarını şiddetle kınayarak, Filistin halkına yönelik saldırılarının sonlandırılması ve işlediği suçlardan dolayı hesaba çekilmesinin önemini vurguladı.

Filistin halkının haklarının inkar edilmesinin İsrail-Filistin çatışmasının özünü oluşturduğuna dikkati çeken taraflar, Filistinlilerin başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletini kurmasının bu hakların başında geldiğini kaydetti.