Cezayir ve Kanada Dışişleri Bakanları İki Ülke İlişkilerini Ele Aldı

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile iki ülke ilişkilerini ele aldı. Attaf'ın Birleşmiş Milletler'deki (BM) temasları kapsamında New York'ta olduğuna dikkat çekilerek, görüşmede Cezayir-Kanada arasındaki ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı vurgulandı.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile iki ülke ilişkilerini ele aldı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Attaf ile Kanadalı mevkidaşı Joly bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklamada, Attaf'ın Birleşmiş Milletler'deki (BM) temasları kapsamında New York'ta olduğuna dikkat çekilerek, görüşmede Cezayir-Kanada arasındaki ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı vurgulandı.

Attaf ile Joly'nin Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 19 Mayıs'ta düzenlenen Arap Birliği Zirvesi'nde alınan kararlar ile Sudan'daki krizi de görüştükleri belirtilen açıklamada, tarafların, Sahel ve Sahra bölgesinde yaşanan gelişmeler ve Cezayir'in bu bölgedeki barış ve istikrarı tesis etme çabalarına yönelik uluslararası desteği güçlendirme noktasında görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, Kanada Dışişleri Bakanı Joly'nin Cezayirli mevkidaşı Attaf'ı, siyasiler arası diyaloğu sürdürmek ve iki ülke arasındaki işbirliği ilişkilerini güçlendirmenin yollarını gözden geçirmek üzere Kanada'yı ziyaret etmeye davet ettiği kaydedildi.