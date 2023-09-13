Cezayir ve İtalya, Sahel bölgesindeki gelişmeleri ele aldı

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Afrika'nın Sahel bölgesindeki gelişmeleri ele aldı. İki bakan arasında yapılan telefon görüşmesinde, Cezayir'in Nijer'deki krize siyasi çözüm girişimine ilişkin bilgi paylaşıldı ve İtalya'nın desteği vurgulandı. Ayrıca, Mali'deki durum ve Akdeniz'de artan düzensiz göç konusu da ele alındı.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Afrika'nın Sahel bölgesindeki gelişmeleri ele aldı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Attaf ile İtalyan mevkidaşı Tajani bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Açıklamada, Attaf'ın Tajani'ye Cezayir'in Nijer'deki krize siyasi çözüm girişimine ilişkin aldığı olumlu tepkiler hakkında bilgi verdiğine dikkat çekildi.

İtalyan Bakan'ın ise, ülkesinin bu krize siyasi çözüm bulunmasına verdiği desteği yinelediği belirtilerek, özellikle Sahel bölgesinde kalkınma konusunda uluslararası bir sempozyum düzenlenmesi fikrine verdiği desteği de vurguladığı aktarıldı.

Görüşmede ayrıca, Mali'deki kırılgan durumun da ele alındığına dikkat çekilerek, iki bakanın Cezayir hükümetinin arabuluculuğunda ve denetiminde uzun müzakereler sonucunda 1 Mart 2015'te yapılan Barış ve Uzlaşı Anlaşması çerçevesinde Mali'de barış ve uzlaşının hakim olması konusunda fikir birliği içinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada, tarafların, Akdeniz'de artan düzensiz göç konusunda da görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.