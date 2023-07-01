Cezayir ve İran, Ortak İşbirliğini Geliştirmek İçin Anlaştı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ve İranlı mevkidaşı İbrahim Reisi, iki ülke arasındaki ortak işbirliğini geliştirmek için anlaştı. İki Cumhurbaşkanı, ortak işbirliğini geliştirme ve iki ülke arasındaki ortak yüksek komite toplantısının yapılmasını hızlandırma konusunda mutabık kaldı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ve İranlı mevkidaşı İbrahim Reisi iki ülke arasındaki ortak işbirliğini geliştirmek konusunda mutabakata vardı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tebbun ve Reisi Kurban Bayramı vesilesiyle telefonda görüştü.

İki Cumhurbaşkanı, ortak işbirliğini geliştirme ve iki ülke arasındaki ortak yüksek komite toplantısının yapılmasını hızlandırma konusunda anlaştı.

Tebbun, İran Cumhurbaşkanı ve İran halkına bayram tebriklerini ileterek, iyilik ve refah diledi.

Reisi ise Cezayir'in Bağımsızlık Günü'nün 61. yıldönümü münasebetiyle Cezayir halkını tebrik ederek, Cezayir'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) daimi olmayan geçici üye olarak görev almasından dolayı kutladı.

Cezayir, Guyana, Güney Kore, Sierra Leone ve Slovenya 6 Haziran'da, BMGK'de 2024-2025 döneminde geçici üye olarak görev yapmak için seçilmişti.

İki ülke arasındaki ortak komite toplantısının ilki 2010 yılında Tahran'da, ikincisi ise 2015 yılında Cezayir'de yapılmış, iki taraf arasında sağlık, enerji, dış ilişkiler ve ekonomi alanlarında ilişkilerin ilerletilmesi kararlaştırılmıştı.