Cezayir ve İngiltere arasında düzensiz göç ve güvenlik konuları ele alındı

Cezayir İçişleri Bakanı İbrahim Murad ile İngiltere İçişleri Bakanlığı Göçten Sorumlu Bakan Yardımcısı Robert Jenrick, düzensiz göç ve güvenlik başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

Cezayir İçişleri Bakanı İbrahim Murad ile İngiltere İçişleri Bakanlığı Göçten Sorumlu Bakan Yardımcısı Robert Jenrick, düzensiz göç ve güvenlik başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

Cezayir İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Murad'ın İngiltere İçişleri Bakanlığı Göçten Sorumlu Bakan Yardımcısı Jenrick ile başkent Cezayir'de bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede özellikle düzensiz göç ve güvenlik açısından iki ülke arasındaki ikili işbirliği ilişkilerinin ele alındığına dikkat çekilerek, Jenrick'in iki ülkenin karşı karşıya olduğu ortak zorluklar göz önüne alındığında güvenlik koordinasyonunu destekleme ve güçlendirme arzusunu dile getirdiği belirtildi.

Jenrick'in, Cezayir'in sınır güvenliğini artırma ve uluslararası organize suçla mücadele konusundaki özel çabalarını ve deneyimini takdir ettiği aktarılan açıklamada, Murad'ın da Cezayir'in güvenliğini güçlendirmek için tüm insani, maddi ve teknolojik kapasiteleri seferber ettiği ve komşu ülkelerle koordineli şekilde özellikle sınır bölgelerinde çalışma yürüttüğünü söylediği aktarıldı.

Murad ayrıca, Cezayir'in hidrokarbon sektörünün yanı sıra diğer sektörlerde de çok büyük bir potansiyele sahip olduğuna işaret ederek hidrokarbon sektörünün dışındaki ekonomik alanlarda işbirliğinin genişletilmesinin önemini vurguladı.