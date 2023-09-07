Cezayir ve ABD, güvenlik işbirliğini ele aldı

Cezayir Genelkurmay Başkanı Said Şankariha, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile güvenlik işbirliğini görüştü. İki ülkenin güvenlik alanındaki ilişkileri ve önemli meseleler ele alındı.

Cezayir Genelkurmay Başkanı Said Şankariha, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile Cezayir ve ABD arasındaki güvenlik işbirliğini ele aldı.

Cezayir Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şankariha ile Burns'ün telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, görüşmede, iki ülkenin güvenlik alanındaki ilişkileri ile "önem arz eden" meselelerin ele alındığı kaydedildi.

Görüşmede, Şankariha ile Burns'ün, iki ülke arasında güvenlik alanında işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi yönündeki ortak iradelerini dile getirdiği aktarıldı.

Görüşmenin aynı zamanda her iki taraf için de özellikle terörle mücadele alanında sağlanan güvenlik koordinasyonu seviyesinden duyulan memnuniyeti ifade etme fırsatı oluşturduğu vurgulandı.