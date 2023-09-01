Cezayir Sahil Güvenliği, Faslı turistleri öldürdü

Cezayir Sahil Güvenliği’nin, Fas’tan jet ski kiralayarak denize açılan iki turisti “kara sularını ihlal ettiği” iddiasıyla öldürdüğü aktarılıyor.

Cezayir Sahil Güvenliği’nin, Fas’tan jet ski kiralayarak denize açılan iki turisti “kara sularını ihlal ettiği” iddiasıyla öldürdüğü aktarılıyor.

Olay Fas’ın sınıra yakın tatil kasabası Saidia’da kalan dört Fransa ve Fas çifte vatandaşı turistin jet ski kiralamasıyla başladı.

Fas basınına konuşan turistlerden Mohamed Kissi kaybolduklarını ve Cezayir karasularına girdiklerini yalnızca siyah bir Cezayir Sahil Güvenlik botunun kendilerine doğru geldiğinde fark ettiklerini söyledi.

Kissi, sahil güvenlikle konuşurken üzerlerine ateş açıldığını, kardeşi Bilal Kissi ve arkadaşı Abdelali Merchouer’nin öldürüldüğünü, bir arkadaşının da tutuklandığını, kendisinin yüzerek Fas’a geri dönmeyi başardığını anlattı.

Kissi Cezayirli yetkililerden kaçtıkları iddiasını ise reddetti.

Kuzenleri Abdelkarim Kissi de Faslı yetkililerden bu olayı uluslararası mahkemelere taşımalarını istedi.

Bir balıkçının, vurulduktan sonra denizde yüzen cesetlerin videosunu paylaşmasının ardından olay Fas’ta tepki uyandırdı.

Cezayir tarafından tutuklanan Smail Snabe’nin Çarşamba günü savcı karşısına çıkarıldığı aktarıldı fakat konu hakkında başka bir detay verilmedi.

Fas haber sitesi Le360’a göre öldürülen Abdelali Merchouer’nin cesedi hâlâ Cezayir’de.

İki ülke de olay hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Fas ve Cezayir dönem dönem sınır gerilimi yaşayan ülkelerden. İki ülkenin 2 bin kilometreye yakın sınırı var.

Bu sınır 1994’te İslamcı militanların Fas’taki Marakeş kentini bombalamasının ardından bir süreliğine kapatılmıştı.

Cezayir’in Fas’taki ayrılıkçı Batı Sahra bölgesini desteklemesi de bir diğer gerilim nedeni.