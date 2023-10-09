Cezayir, Nijer krizine ilişkin hazırlık istişarelerini erteledi

Cezayir hükümeti, Nijer krizine ilişkin yapılması planlanan hazırlık istişarelerinin başlamasını, Cezayir'in arabuluculuğunun etkinleştirilmesi konusunda gerekli açıklamalar elde edilene kadar erteleme kararı aldı.

Cezayir hükümeti, Nijer krizine ilişkin yapılması planlanan hazırlık istişarelerinin başlamasını, Cezayir'in arabuluculuğunun etkinleştirilmesi konusunda gerekli açıklamalar elde edilene kadar erteleme kararı aldı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, Nijer'de yaşanan kriz ve bu ülkedeki askeri yönetimin Cezayir'in arabuluculuğunu kabul etmesi durumuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Nijer'deki askeri yönetimin 27 Eylül'de ülkedeki siyasal, kurumsal ve anayasal düzeyde yaşanan krizin çözümü için Cezayir'in arabuluculuğunu kabul ettiği hatırlatılarak, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'ın da bu bağlamda hazırlık istişarelerini başlatmak için en kısa zamanda Niamey'ye gitmeye hazırlandığı belirtildi.

Niamey'deki Cezayir Büyükelçiliği'nin Nijer Dışişleri Bakanlığı ile bu ziyaretin programı ve içeriği hakkında temaslarda bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, ancak tüm bu iletişimlere rağmen, bu konuya ilişkin kendilerinden beklenenlere yanıt verilmediği vurgulandı.

Açıklamada, Nijerli yetkililer tarafından yapılan açıklamaların Cezayir'in arabuluculuğunu kabul etme yönünde soru işaretlerine yol açtığı belirtilerek, bunun üzerine Cezayir hükümetinin, arabuluculuğun etkinleştirilmesine ilişkin gerekli gördüğü açıklamalar elde edilene kadar yapılması planlanan hazırlık istişarelerinin başlatılmasını erteleme kararı aldığı kaydedildi.

Cezayir Dışişleri Bakanlığının 2 Ekim'deki yazılı açıklamasına göre, Nijer Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki krizin siyasi çözümü için Cezayir hükümetinin yaptığı arabuluculuk girişimiyle ilgili resmi bir cevap göndererek teklifi kabul etmişti.

Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf, 29 Ağustos'ta Cezayir'de düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Nijer'deki krizi 6 ay içinde sona erdirecek ve anayasal düzene dönülmesini sağlayacak bir girişim başlattığını açıklamıştı.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.