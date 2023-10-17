Cezayir, İsrail'in Gazze'deki hastaneyi vurmasını kınadı
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Cezayir, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısını şiddetle kınadı. İsrail'in uluslararası hukuku ve insani normları hiçe saydığı belirtilerek, uluslararası toplumun müdahale çağrısı yapıldı.
Cezayir, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesini vurmasını şiddetle kınadı.
Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cezayir, İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki bir hastaneye yönelik kasıtlı saldırısını şiddetle kınıyor." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, İsrail'in açık bir şekilde uluslararası hukuku ve insani normları hiçe saydığına vurgu yapılarak, uluslararası topluma ve uluslararası kuruluşlara İsrail'in bu saldırılarını durdurmak için müdahale etme çağrısı yapıldı.
İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği kaydedilmişti.