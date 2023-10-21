Cezayir, Gazze Şeridi'ne acil insani yardımların ulaştırılması için Mısır ile hava köprüsü oluşturulacağını duyurdu. Yardımlar arasında gıda, tıbbi malzemeler, giysi ve çadırlar yer alacak.

Cezayir, Gazze'ye yardım göndermek için Mısır ile hava köprüsü kuracak

Cezayir, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne Refah Sınır Kapısı'ndan acil insani yardımların ulaştırılması için Mısır ile hava köprüsü oluşturulacağını duyurdu.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un talimatı gereği, Refah Sınır Kapısı aracılığıyla Gazze'ye acil insani yardımların ulaştırılması için Mısır'ın doğusundaki El-Ariş Havalimanı'na hava köprüsü kurulacağı kaydedildi.

Hava köprüsünün Cezayir Hava Kuvvetlerine ait çok sayıda uçaktan oluşacağı belirtilen açıklamada, yardımların içinde gıda ve tıbbi malzemelerin yanı sıra giysi ve çadırların yer alacağı aktarıldı.

Açıklamada bu yardımların "Cezayir yönetimi ve halkının, İsrail'in saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'ndeki kardeş Filistin halkıyla koşulsuz ve sınırsız dayanışmasının bir ifadesi" olduğu kaydedildi.

İsrail ile Filistinli gruplar arasında çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ilk yardım konvoyu bugün Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze Şeridi'ne girmişti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki ihlallerine karşı 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla İsrail'e karşı kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmiş ve İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu. İsrail'in saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 84 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 13 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.