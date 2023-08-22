Cezayir, Fransa'nın Nijer'e askeri müdahale için hava sahasını açma talebini reddetti

Cezayir'in, Fransa'nın Nijer'e askeri müdahale için hava sahasını açma talebini reddettiği bildirildi. Cezayir, güç kullanımına karşı olduğunu vurgulayarak Nijer'deki askeri darbeye karşı net bir tavır sergiledi. Fransa'nın ret yanıtıyla karşılaşması üzerine Fas'a yönelmesi iddia edildi.

Cezayir'in, Fransa'nın Nijer'e askeri müdahale için hava sahasını açma talebini reddettiği bildirildi.

Devlet radyosunun haberine göre Cezayir, Fransa'nın Nijer'e askeri müdahale için hava sahasını kullanma talebine yanıt vermediği belirtildi.

Haberde, Cezayir'in güç kullanımına her zaman karşı olduğu vurgulanarak, Nijer'deki askeri darbeye ilişkin tavrının açık ve net olduğu kaydedildi.

Cezayir'in ret yanıtıyla karşı karşıya kalan Fransa'nın Fas'a yöneldiği belirtilen haberde, Fas makamlarının Fransa'nın askeri müdahale için hava sahasını Fransız savaş uçaklarını açma kararı aldığı iddia edildi.

Cezayir, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) Nijer'e olası bir askeri müdahalesine tepki göstermişti.

ECOWAS ülkelerinin genelkurmay başkanlarının, cuma günü Gana'nın başkenti Akra'da düzenledikleri toplantıda Nijer'e askeri müdahalenin tarihinin belli olduğu duyurulmuştu.

ECOWAS, askerlerin emir gelir gelmez müdahaleye hazır olduğunu ilan etmiş ancak bu olası operasyonun hangi tarihte başlayacağı bilgisini paylaşmamıştı.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.