Cezayir, Ferman Massari'nin Erman'ın ortağı olduğunu öğreniyor
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Cezayir, Zeydan'ı takip ederek Ferman Massari adında biriyle buluştuğunu öğrenir ve Massari'nin Erman'ın ortaklarından olup olmadığını araştırmaya başlar. Vedat ise Cancal Ağa'nın Masa'ya yüksek miktarda para nakledeceğini Erman'a söyler ve Erman parayı ele geçirmek için operasyon hazırlığına başlar. Ayrıca, Onbeşli, ailesinin katledilmesinin sorumlularının ağabeyi Atakan tarafından bilindiğini öğrenir.
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Bombalı saldırıdan kıl payı kurtulan Cezayir, Zeydan'ı takip ettirerek Ferman Massari adında biriyle buluştuğunu öğrenir ve Massari'nin Erman'ın ortaklarından olup olmadığını araştırmaya başlar.
Amcasının ölümüyle onun yerine Dayılar Masası'na oturan Vedat, Masa'nın bir silah işinden kazandığı yüksek miktarda paranın Cancal Ağa tarafından nakledileceği bilgisini Erman'a söyler.
Erman parayı ele geçirmek için operasyon hazırlığına başlar.
Öte yandan 28 yıl önce Bosna Savaşı'nda ailesi katledilen Onbeşli, yıllardır aradığı katliamın sorumlularının ağabeyi Atakan tarafından bilindiğini, ama ondan sakladığını öğrenir.