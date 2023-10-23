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Cezayir, Ferman Massari'nin Erman'ın ortağı olduğunu öğreniyor

Cezayir, Zeydan'ı takip ederek Ferman Massari adında biriyle buluştuğunu öğrenir ve Massari'nin Erman'ın ortaklarından olup olmadığını araştırmaya başlar. Vedat ise Cancal Ağa'nın Masa'ya yüksek miktarda para nakledeceğini Erman'a söyler ve Erman parayı ele geçirmek için operasyon hazırlığına başlar. Ayrıca, Onbeşli, ailesinin katledilmesinin sorumlularının ağabeyi Atakan tarafından bilindiğini öğrenir.