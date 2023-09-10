Cezayir, Fas'a deprem yardımı teklif etti

Cezayir, 7 büyüklüğündeki depremin etkileriyle başa çıkabilmek için Fas'a acil yardım teklifinde bulundu. Yardım tıbbi ekipman, çadır, battaniye ve arama kurtarma ekiplerinden oluşacak.

Cezayir, 7 büyüklüğündeki depremin etkileriyle başa çıkabilmek için Fas'a acil yardım teklifinde bulundu.

Cezayir devlet televizyonuna göre, Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cezayir, Rabat'ın kabul etmesi halinde Fas Krallığı'na acil lojistik ve maddi yardım planı teklif ediyor." denildi.

Açıklamada, yardımın tıbbi ekipman, çadır, battaniye ve yatak gibi insani yardımın yanı sıra, arama kurtarma ekibi, sivil savunma ve sağlık ekiplerinden oluşacağı belirtilerek, bu adımın Cezayir'in depremin etkileriyle mücadele için "kardeş Fas halkına" sağlamaya hazırlandığı acil lojistik ve maddi yardım çerçevesinde atıldığı vurgulandı.

Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem

Fas'ta 8 Eylül'de gece yerel saatle 23.10'da merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin, başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği belirtilmişti.

Fas İçişleri Bakanlığı, depremde şu ana kadar 2 bin 122 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 421 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Cezayir, Fas'a hava sahasını açmıştı

Cezayir, dün, Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından, 2021'den bu yana kapalı olan hava sahasının yardım ve yaralı taşıyan uçaklara açıldığını duyurmuştu.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından aynı gün yapılan açıklamada da, "Cezayir, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve kardeş Fas halkına en içten taziyelerini iletir, yaralılara acil şifalar diler." ifadesi kullanılmıştı.

Cezayir'in insani yardım sağlamaya hazır olduğu belirtilen açıklamada, yetkililerin, Fas'ın talep etmesi durumunda tüm maddi ve insani imkanları sağlayacakları kaydedilmişti.

Fas ile Cezayir ilişkileri

Fas ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkilerin 2020'de normalleşmesinin ardından dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid 11 Ağustos 2021'de ilk defa Rabat'a resmi ziyaret gerçekleştirmişti.

Lapid, Faslı mevkidaşı Nasır Burita ile Rabat'ta düzenlediği ortak basın toplantısında, Cezayir'in bölgede artan rolünden ve İran'la yakınlaşmasından endişe duyduklarını açıklamıştı.

Bunun üzerine Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fas Dışişleri Bakanı Burita'nın İsrail'i Cezayir'e karşı "tehlikeli bir maceranın içine çekme konusunda gizli emelleri olduğu" belirtilmişti.

Söz konusu açıklamadan sonra dönemin Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, 24 Ağustos 2021'de Fas'ın "düşmanca eylemleri" nedeniyle bu ülkeyle diplomatik ilişkileri kesme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Kökleri geçmişe uzanan anlaşmazlık

Fas ile Cezayir arasında uzun yıllardır Batı Sahra sorunu nedeniyle gerginlik hakim.

Fas, Cezayir'i Batı Sahra bölgesindeki ayrılıkçı Polisario Cephesi'ni desteklemekle suçluyor.

Cezayir'in de komşusu Fas'ın Batı Sahra'daki adımlarını desteklemediği biliniyor.