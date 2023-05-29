Cezayir'deki Türkler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferini kutladı

Cezayir'de yaşayan Türkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı kutlama yaptı. Başkent Cezayir'de, ülkenin önemli noktalarından Dünya Park yakınlarında bir araya gelen yüzlerce Türk, ellerinde Türk ve Cezayir bayrakları, AK Parti flamaları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan posterleriyle konvoy düzenledi.

Cezayir'de yaşayan Türkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı kutlama yaptı.

Başkent Cezayir'de, ülkenin önemli noktalarından Dünya Park yakınlarında bir araya gelen yüzlerce Türk, ellerinde Türk ve Cezayir bayrakları, AK Parti flamaları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan posterleriyle konvoy düzenledi.

Vatandaşlar, başkent caddelerinde araçlarıyla korna çalarak tur attı. Onlarca araçtan oluşan konvoyun, başkentin en işlek bölgelerinden Seyyidi Yahya semtinden geçişi sırasında havai fişekler atıldı.

Başkent boyunca tur atan konvoya bazı Cezayirliler iştirak ederken, geçiş güzergahındaki Cezayirliler de sevgi gösterisinde bulundu.

Cezayirli otel sahibi kutlama yapan Türk vatandaşlarını oteline davet etti

Başkent Cezayir'deki Seyyidi Yahya semtinde bulunan bir otel sahibi, kutlama yapan Türk vatandaşlarına otelinin kapılarını açtı ve ikramda bulundu.

Otel sahibi Tarık Neşşadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin ve ülkesinin, Türkiye ile çok güzel ilişkilerinin olduğuna dikkati çekerek, "Türklerin sevinci bizim sevincimizdir. Hatta biz onlardan daha çok seviniyoruz. Çünkü biz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok seviyoruz." dedi.

Neşşadi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'de yaptığı hizmetlere atıfta bulunarak, "Tüm dünya ona bir örnek gözüyle bakıyor. Çok şükür." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Cezayir'in kardeş olduğuna vurgu yapan Neşşadi, kutlama yapan Türkleri oteline davet ederek sevinçlerine ortak olmak istediğini kaydetti.

Öte yandan Cezayir'de yaşayan Türk iş insanı Yasin Yılmaz da seçim sonuçlarının Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek, "Çok mutluyuz. Demokrasi ve 85 milyon kazandı. İnşallah hayırlı günler bizi bekliyor." diye konuştu.

Çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirten Yılmaz, "Çok hızlı bir şekilde organize olduk. İyi bir katılım oldu. Aynen Türkiye'deki coşkuyu Cezayir'de de yaşattık. Bu seçimin, tüm İslam alemi için hayırlı olmasını diliyoruz." sözlerini sarf etti.

Yılmaz, Cezayirlilerin de düzenlenen kutlamaya katıldıklarına işaret ederek, hem kutlamalara katılan Cezayirlilere hem de kutlamanın sonunda kendilerini otelinde ağırlayan Cezayirli iş insanına teşekkürlerini sundu.