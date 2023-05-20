Cezayir'de Türk seçmenler sandık başına gitti

Cezayir'de yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'deki 28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sandık başına gitti.

Türk seçmenler, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliğinde yerel saatle 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cezayir'de yaşayan tüm vatandaşlarımız bugün ve yarın oylarını kullanabilecekler. Oy kullanma işlemi gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Vatandaşlarımız sandık başkanları ve müşahitler gözetiminde oylarını kullanıyor." dedi.

Göktaş, seçim süreciyle ilgili de her şeyin yolunda gittiğini vurguladı.

Ülkede oy verme işlemi 20-21 Mayıs tarihlerinde yerel saatle 08.00 ile 22.00 arasında yapılacak.

Cezayir'de, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı yaklaşık 2 bin 280 Türk seçmen bulunuyor.

Yurt dışı oylar, yüksek güvenlik altında Ankara'ya gelecek

Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oylar, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) belirlediği yöntemlerle yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek.

Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca Ankara ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda saklanacak.

Türkiye'de 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin sona ermesiyle diğer sandıklarla açılacak oyların sayımı, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı görevlileri nezaretinde yapılacak.

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023