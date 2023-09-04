Cezayir'de Sel Felaketi: 8 Kişi Hayatını Kaybetti

Cezayir'in batısında meydana gelen yıkıcı sel felaketi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Sellerin Tilimsan kentinde bir aracı sürüklediği ve olayda 2 erkek ile 2 kadının yaşamını yitirdiği belirtildi. El Bayadh vilayetinde ise 2 kadın ve bir erkeğin, içinde bulundukları aracın sel sularına kapılması sonucu öldüğü bildirildi.

CEZAYİR, 4 Eylül (Xinhua) -- Cezayir'in sivil savunma servislerinden Pazar günü yapılan açıklamaya göre, ülkenin batısında meydana gelen yıkıcı sel felaketi nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti.

Cumartesi akşamı meydana gelen sellerin Tilimsan kentinde bir aracı sürüklediği ve olayda 2 erkek ile 2 kadının yaşamını yitirdiği belirtildi.

El Bayadh vilayetinde ise 2 kadın ve bir erkeğin, içinde bulundukları aracın sel sularına kapılması sonucu öldüğü belirtilirken, eyalette daha sonra bir kişinin daha ölü bulunduğu bildirildi.