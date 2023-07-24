Cezayir'de orman yangınlarında can kaybı 25'e yükseldi, yangınlar Tunus'a sıçradı

Cezayir'de 16 eyalette süren orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükselirken, Tunus'un Cezayir sınırındaki Melloula'ya da orman yangını çıktı. Yangınlar devam ederken, can kaybı arttı ve binlerce itfaiyeci müdahale ediyor.

- Cezayir'de orman yangınlarında can kaybı 25'e yükseldi

Orman yangınları Tunus'a sıçradı

CEZAYİR - Cezayir'de 16 eyalette süren orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükselirken, Tunus'un Cezayir sınırındaki Melloula'ya da orman yangını çıktı.

Cezayir'de Boumerdes, Bouira, Tizi Ouzou, Bejaia, Jijel and Skikda eyaletlerinin de içinde bulunduğu 16 eyalette yangınla mücadele devam ederken, yangınlardaki can kaybı arttı. Yetkililer, orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e yükseldiğini belirterek, hayatını kaybedenlerin 10'unun asker olduğunu açıkladı. Yangınlara yaklaşık 7 bin 500 itfaiyeci ile müdahale sürüyor.

Yangın Tunus'a sıçradı

Tunus'un Cezayir sınırındaki Melloula'ya da orman yangını çıktı. Dağlık bölgede başlayan yangının yerleşim yerlerine ulaşması sonrası yüzlerce kişi karadan ve denizden tahliye edildi. Bölgede şu ana kadar 470 hektarlık ormanlık alanın küle döndüğü ve Cezayir ile olan sınırın geçici olarak kapatıldığı açıklandı.