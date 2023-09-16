Cezayir'de Orman Yangınları Sürüyor

Cezayir'in Bejaia ve Tizi-Ouzou eyaletlerinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürerken, tahliye çalışmalarının başlatıldığı aktarıldı. Ülkenin kuzeydoğusundaki Bejaia ve Tizi-Ouzou eyaletlerinde başlayan yangın büyüyerek yayılırken, söndürme çalışmaları için yoğun çaba sarf ediliyor. Tarım alanlarını tehdit ettiği belirtilen yangın nedeniyle şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar bildirilmedi.

Cezayir'in Bejaia ve Tizi-Ouzou eyaletlerinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürerken, tahliye çalışmalarının başlatıldığı aktarıldı.

Cezayir'de birçok noktada orman yangını çıktı. Ülkenin kuzeydoğusundaki Bejaia ve Tizi-Ouzou eyaletlerinde başlayan yangın büyüyerek yayılırken, söndürme çalışmaları için yoğun çaba sarf ediliyor. Yetkililer, hafta sonu boyunca devam etmesi beklenen sıcak ve kuru hava nedeniyle yangınların daha da büyüyebileceği konusunda uyarılarda bulunurken, bölgede tahliye çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi. Tarım alanlarını tehdit ettiği belirtilen yangın nedeniyle şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar bildirilmedi.

Cezayir'in kuzeyinde bu yaz termometreler 48 dereceyi göstererek, rekor sıcaklıklara imza atılmıştı. Aynı bölgede bu yıl temmuz ayında çıkan orman yangınları nedeniyle 34 kişi hayatını kaybetmişti. - CEZAYİR