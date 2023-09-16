Cezayir'de Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı
Cezayir'in doğusundaki Bicaye ve Tizi Vuzu vilayetlerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Sivil savunma ekipleri ve yangın söndürme uçaklarıyla müdahale edilen yangınlarda can kaybı yaşanmadı.
Cezayir'in doğusundaki Bicaye ve Tizi Vuzu vilayetlerine bağlı ormanlık bölgelerde eş zamanlı yangınlar çıktı.
Cezayir Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından konuya dair açıklamalar yapıldı.
Bicaye vilayetine bağlı Tişi, Uş el-Baz Belediyeleri ile Tizi Vuzu vilayetindeki Ayet Şafi Belediyesi'ne bağlı ormanlık alanda dün gece yangın çıktığı belirtildi.
Açıklamada, Bicaye vilayetinde yangının kontrol altına alındığı, Tizi Vuzu'da ise yangının söndürüldüğü, soğutma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
Sivil savunma ekiplerine, bazı bölgelerde yangın söndürme uçaklarıyla da destek verildiği belirtilen açıklamada, Bicaye'deki riskli yerleşim yerlerinin boşaltıldığı kaydedildi.
Açıklamada, yangınlar sonucu can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.