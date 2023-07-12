Cezayir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı

Cezayir'de Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği tarafından düzenlenen anma programında 15 Temmuz şehitleri anıldı. Programda, İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Ayrıca, 15 Temmuz sergisi açıldı ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün faaliyetlerine karşı Cezayirliler bilgilendirildi.

Cezayir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı yapıldı.

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği tarafından başkent Cezayir'de büyükelçilik kançılaryasında düzenlenen programda 15 Temmuz şehitleri anıldı.

İstiklal Marşı, saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa büyükelçilik mensupları, Cezayirli yetkililer, yabancı misyon temsilcileri, Cezayir'deki Türk iş insanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Program kapsamında, Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarından oluşan ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) Cezayir Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan 15 Temmuz sergisi açıldı.

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Ümit Alpaslan Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün 7. yılı olduğunu belirterek, "Cezayirli dostlarımızla, buradaki vatandaşlarımızla ve diğer diplomatik misyon temsilcileriyle bir araya geldik." dedi.

Kılıç, 15 Temmuz'da Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve demokrasinin büyük bir badire atlattığına dikkati çekerek, "Bundan gerekli derslerin çıkarılması ve özellikle Fetullahçı terörün insanları bir daha aynı şekilde tehdit altına almaması için gerekli çalışmaları devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün faaliyetlerine karşı Cezayirlileri bilgilendirdiklerini ifade eden Kılıç, bu çerçevede çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.???????