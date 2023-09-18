Cezayir, Dayılar Masası'nın başına geçmek için İstanbul'a dönüyor

Silah yüklü gemisi kaçırılan ve saldırıya uğrayan Cezayir, ailesiyle birlikte İstanbul'a dönme kararı alır. Ancak bu kararı Leyla ve Suna tarafından sorgulanır. Dayılar Masası'nı toplayan Cezayir, aralarında bir hain olduğunu ve onu bulacağını söyler.

37.Bölüm:

Silah yüklü gemisi kaçırılan ve saldırıya uğrayan Cezayir, Dayılar Masası'nın başına geçmek için ailesiyle birlikte İstanbul'a dönme kararı alır. Ancak bu kararı Leyla ve Suna tarafından sorgulanır.

Her ikisi de namlunun ucunda yaşadıkları o eski hayatlarına dönmek istememektedirler. Dayılar Masası'nı toplayan Cezayir, aralarında bir hain olduğunu ve onu mutlaka bulacağını söyleyince Dayılar'ın tepkisiyle karşılaşır.

Bir yandan da Müttefikler'in kimlerden meydana geldiğini ve gemisinin nerede olduğunu öğrenmek istemektedir. Elindeki tek ipucunu, yani ona saldıran helikopteri araştırmaya başlar.

Fakat bilmediği şey, Müttefikler'in onun silahlarını terör örgütüne göndermek üzere olduğudur.