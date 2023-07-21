Cezayir Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor

Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek. İstanbul'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Cezayir arasındaki ikili ilişkiler gözden geçirilecek ve işbirliğinin geliştirilmesi için adımlar ele alınacak. Ayrıca, güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.