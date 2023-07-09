Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, İran ile Arap dünyası arasındaki olumlu hareketliliği destekliyor

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, İran ile Arap dünyası arasındaki olumlu hareketliliği desteklediğini ve memnuniyetle karşıladığını belirtti. Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf, İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye Tebbun'un mesajını iletti ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, İran ile Arap dünyası arasındaki "olumlu hareketliliği" desteklediğini ve memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'ın İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye Cumhurbaşkanı Tebbun'un mesajını ilettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Attaf, Reisi'ye Tebbun'un Cezayir'in Arap-İran ilişkilerindeki olumlu hareketi memnuniyetle karşıladığını ve desteklediğini yinelediği yönündeki mesajını iletti." denildi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin de Cezayir ile iletişimi güçlendirmeyi ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini "seçkin siyasi ilişkiler" düzeyine yükseltmeye yönelik arzularını dile getirdiği aktarılan açıklamada, Reisi'nin Cumhurbaşkanı Tebbun'u İran'a davet ettiği de bildirildi.

Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf, cuma günü başladığı ve dün sona eren ziyaretinde, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüşmüş; iki bakan, siyasi ve hizmet vizelerinin karşılıklı kaldırılması konusunda mutabık kaldıklarını açıklamıştı.