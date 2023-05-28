Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini önde götürmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. Tebbun, Erdoğan'a yeni dönem cumhurbaşkanlığı sürecinde başarılar diledi ve Türkiye ile Cezayir arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi için koordinasyon ve istişareye hazır olduklarını belirtti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini önde götürmesi dolayısıyla tebrik etti.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tebbun, Türkiye'de düzenlenen ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimini önde götüren Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir tebrik mesajı yayımladı.

Tebbun, "Sayın Cumhurbaşkanı ve Değerli Kardeşim" cümleleriyle başladığı mesajında, "Kardeş Türkiye halkının aziz şahsınıza olan güveninin tazelenmesini memnuniyet ve sevinçle karşılayarak, size kendi adıma ve Cezayir halkı adına tebriklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni dönem cumhurbaşkanlığı sürecinde başarılar dileyen Tebbun, şöyle devam etti:

"Kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin başkanlığına yeni bir dönem için seçilmeniz, sürdürülebilir kalkınma yolunda ve ülke içinde, bölgesel ve uluslararası düzeyde büyük zorlukların üstesinden gelme yolundaki bilge liderliğiniz ve hikmetli politikanız dolayısıyla halkın etrafınızda kilitlenmesini yansıtıyor."

Tebbun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi önde götürmesini Türkiye halkının yapılan hizmetleri itiraf ettiğinin bir göstergesi olarak değerlendirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben "Yeni dönemin, bu güveni pekiştirmenize ve her kademede elde edilen başarıları ve kazanımları çoğaltmanıza olanak sağlayacağına eminim." ifadelerine yer verdi.

Türkiye ile Cezayir arasında Mayıs 2022'de düzenlenen İşbirliği Yüksek Konseyi'ne atıfta bulunan Tebbun, "Bu fırsatı değerlendirerek, iki ülke arasında var olan seçkin ikili ilişkileri takdir etmek ve ikili ilişkileri en üst seviyelere taşımak amacıyla koordinasyon ve istişareyi sürekli olarak geliştirmek için birlikte çalışma konusundaki güçlü irademizi sizlere ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Tebbun, mesajına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sağlık ve başarı dilekleriyle son verdi.