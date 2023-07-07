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Cezayir, Cenin Kentinin Yeniden İnşası İçin 30 Milyon Dolar Tahsis Edecek

Cezayir, Cenin Kentinin Yeniden İnşası İçin 30 Milyon Dolar Tahsis Edecek

Dünya Haberleri

Cezayir, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinin yeniden inşasına destek olmak için 30 milyon ABD doları tahsis edeceğini duyurdu. Bu karar, İsrail güçlerinin Cenin ve kentteki mülteci kampına yönelik askeri operasyonunun ardından geldi.

CEZAYİR, 7 Temmuz (Xinhua) -- Cezayir, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinin yeniden inşasına destek olmak için 30 milyon ABD doları tahsis edeceğini duyurdu.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, bu karar, İsrail güçlerinin Pazartesi ve Salı günleri Batı Şeria'daki Cenin ve kentteki mülteci kampına yönelik geniş çaplı askeri operasyonunun ardından geldi.

Açıklamada Cezayir'in, Filistin halkının insani yardım ihtiyaçlarını karşılamaya ve egemen ve müreffeh bir geleceğe sahip olma arzularını destekleme amacı vurgulandı.

Mali yardım, Cezayir'in Filistin davasına olan bağlılığını ve Cenin'deki askeri operasyonun yol açtığı acıları hafifletme kararlılığını ortaya koyuyor.

Kaynak: Xinhua / Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Batı Şeria Cezayir İsrail Dünya Haberler

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