Cezayir, Ankara'daki Bombalı Saldırıya Tam Dayanışma İçinde

Cezayir, Ankara'da meydana gelen bombalı saldırının ardından Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğunu teyit etti. Cezayir Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada saldırı kınanarak, Cezayir'in teröre karşı koymak ve terör eylemlerine son vermek için çaba gösterdiği belirtildi.

CEZAYİR, 2 Ekim (Xinhua) -- Cezayir, Pazar sabahı Ankara'da İçişleri Bakanlığı binası önünde meydana gelen bombalı saldırının ardından, Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğunu teyit etti.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan Pazar günü yapılan yazılı açıklamada Ankara'daki saldırı şiddetle kınanarak, "Cezayir kardeş bir ülke olarak Türkiye ile tam dayanışma içindedir" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Cezayir'in her türlü teröre karşı koymak ve ulusları istikrarsızlaştırmaya yönelik terör eylemlerine son vermek üzere bölgesel ve uluslararası çabaları koordine etme çağrısında bulunduğu" belirtildi.