Son dakika haber: Bakan Kurum, OECD Genel Sekreteri Cormann ile görüştü - Haberler

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Son dakika haber: Bakan Kurum, OECD Genel Sekreteri Cormann ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Son dakika haber: Bakan Kurum, OECD Genel Sekreteri Cormann ile görüştü

Gelen son dakika haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) üyesi ülkelerin Çevre Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Fransa'nın başkenti Paris'te OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ile bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) üyesi ülkelerin Çevre Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Fransa'nın başkenti Paris'te OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ile bir araya geldi.


Son dakika haber: Bakan Kurum, OECD Genel Sekreteri Cormann ile görüştü

Son dakika haber: Bakan Kurum, OECD Genel Sekreteri Cormann ile görüştü

Demirören Haber Ajansı / Dünya

Dünya, Güncel, Haberler

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