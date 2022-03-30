Son dakika haber: Bakan Kurum, OECD Genel Sekreteri Cormann ile görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) üyesi ülkelerin Çevre Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Fransa'nın başkenti Paris'te OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ile bir araya geldi.

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