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Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Binaları inşaatını inceledi

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CUMHURBAŞAKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Binaları inşaat alanında incelemelerde bulundu. Yapımı hızla devam eden bu projelerin KKTC'nin kurumsal devlet yapısına katkı sağlayacağına inanılıyor.

CUMHURBAŞAKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), olan KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Binaları inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ziyaretine ilişkin açıklamasında, "KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ve Başbakan Sayın Ünal Üstel ile birlikte yapımı hızla devam eden ve KKTC'nin Adaya damgasını vuracağı projelerden biri olan KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Binaları inşaat alanında incelemelerde bulunduk. Yakın bir tarihte açılışını yapmayı hedeflediğimiz ve tamamlandığında KKTC'nin kurumsal devlet yapısına ciddi katkıları olacağına inandığımız bu eserlerin yapımında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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