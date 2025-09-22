Cevdet Yılmaz'dan Fransa'nın Filistin'i Tanımasına Yorum
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanımasını değerlendirerek, Gazze'de yaşanan olaylara karşı artan insanlık tepkisinin yönetimlerin kararlarına yansıdığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İngiltere, Kanada, Avustralya ve Portekiz'in ardından Fransa da Filistin Devletini tanıdığını açıkladı. Gazze'de yaşanan vahşet karşısında insanlığın yükselen tepkisi yönetimlerin kararlarına yansıyor. Atılan bu önemli adımı memnuniyetle karşılıyor, Filistin'de işgalin ve zulmün sona ermesine ve iki devletli çözüme katkı sunmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.