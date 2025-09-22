Haberler

Cevdet Yılmaz'dan Fransa'nın Filistin'i Tanımasına Yorum

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanımasını değerlendirerek, Gazze'de yaşanan olaylara karşı artan insanlık tepkisinin yönetimlerin kararlarına yansıdığını belirtti.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanımasına ilişkin, " Gazze'de yaşanan vahşet karşısında insanlığın yükselen tepkisi yönetimlerin kararlarına yansıyor" dedi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İngiltere, Kanada, Avustralya ve Portekiz'in ardından Fransa da Filistin Devletini tanıdığını açıkladı. Gazze'de yaşanan vahşet karşısında insanlığın yükselen tepkisi yönetimlerin kararlarına yansıyor. Atılan bu önemli adımı memnuniyetle karşılıyor, Filistin'de işgalin ve zulmün sona ermesine ve iki devletli çözüme katkı sunmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
MHP'nin kalesinde deprem! Belediye başkanı istifa etti

MHP'nin kalesinde deprem! Belediye başkanı istifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye! Başına ödül koyduğu Şara ile röportaj yaptı

Nereden nereye! Başına ödül koyduğu Şara ile röportaj yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.