Cevdet Yılmaz'dan Fransa'nın Filistin'i Tanımasına Yorum

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanımasına ilişkin, " Gazze'de yaşanan vahşet karşısında insanlığın yükselen tepkisi yönetimlerin kararlarına yansıyor" dedi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İngiltere, Kanada, Avustralya ve Portekiz'in ardından Fransa da Filistin Devletini tanıdığını açıkladı. Gazze'de yaşanan vahşet karşısında insanlığın yükselen tepkisi yönetimlerin kararlarına yansıyor. Atılan bu önemli adımı memnuniyetle karşılıyor, Filistin'de işgalin ve zulmün sona ermesine ve iki devletli çözüme katkı sunmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.