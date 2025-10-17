Cevdet Yılmaz, Arnavutluk Cumhurbaşkanı ile Görüştü

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Arnavutluk'taki resmi temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Arnavutluk Cumhurbaşkanı Sayın Bajram Begaj ile ülkelerimiz arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkileri, bölgesel gelişmeleri ve iş birliği alanlarını değerlendirdiğimiz verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Arnavutluk ile son yıllarda artan karşılıklı ziyaretlerle ivme kazanan ilişkilerimizi; ticaret, yatırım, savunma, ulaştırma ve bölgesel iş birliği alanlarında daha da ileri taşımayı hedefliyoruz. Stratejik ortağımız, dost ve kardeş Arnavutluk'a desteğimizi daima sürdürerek, dayanışmamızı her alanda derinleştirmeye devam edeceğiz. Nazik ev sahipliği ve samimi misafirperverlikleri için Cumhurbaşkanı Sayın Bajram Begaj'a şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.