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Çeşme'de Batan Lastik Bottaki Göçmenlerin 5'i Hayatını Kaybetti, 2 Şüpheli Yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde batan lastik bottaki 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, göçmen kaçakçısı oldukları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan açıklamaya göre, Kleopatra Koyu'nda düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun battığı ihbarı üzerine bölgeye müdahale edildi. 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp 2 kişiyi bulmak için arama çalışmaları devam ediyor.