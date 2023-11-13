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Çeşme'de Batan Lastik Bottaki 5 Düzensiz Göçmen Hayatını Kaybetti

İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan Kleopatra Koyu'nda bir lastik botun batması sonucu 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları devam ediyor.