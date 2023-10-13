Çermik'te Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Gazze'de, İsrail devletinin Filistinlilere yönelik sert saldırıları sonrasında hayatını kaybedenler için Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Çermik'te de gıyabi cenaze namazı kılındı. Cuma namazı çıkışında Belediye Meydanı'nda toplanan yüzlerce vatandaş, gıyabi cenaze namazı sonrasında Filistinliler için dua etti. - DİYARBAKIR