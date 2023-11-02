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Çerkezköy'de Tarihi İncil Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yapılan operasyonda tarihi bir İncil ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine bir adrese baskın düzenledi ve İncil'i buldu. Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.