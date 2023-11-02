Çerkezköy'de Tarihi İncil Ele Geçirildi
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yapılan operasyonda tarihi bir İncil ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine bir adrese baskın düzenledi ve İncil'i buldu. Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tarihi bir İncil ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine Gültepe Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, tarihi nitelik taşıdığı değerlendirilen İncil ele geçirildi.
Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Dünya