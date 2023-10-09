Cerablus'ta Motosikletle Bombalı Saldırı: 1 Sivil Hayatını Kaybetti
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Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde bir motosiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 1 sivil hayatını kaybetti. Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus'ta gerçekleşen saldırıda çevrede hasar meydana geldi. Yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde bir motosiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 1 sivil hayatını kaybetti.
Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus'ta bir motosiklete yerleştirilen bomba infilak ettirildi.
Bombalı terör saldırısında 1 sivil öldü, çevrede hasar meydana geldi.
Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü PKK/YPG, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.