Cenin'deki askeri operasyonda ölen Filistinliler için toplu cenaze töreni düzenlendi

Yas tutan binlerce Filistinli, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlediği büyük ölçekli askeri operasyon sırasında öldürülen Filistinliler için Çarşamba günü düzenlenen toplu cenaze törenine katıldı. Törene katılanlar Filistin bayrakları taşıyıp İsrail ordusu aleyhine sloganlar atarken, Filistinli silahlı gruplara İsrail ordusunu Cenin Mülteci Kampı'na yönelik 'ihlallerinden' dolayı cezalandırma çağrısı yaptı. İsrail ve Filistin kaynaklarına göre, İsrail ordusu Salı gecesi Cenin'den çekilerek iki gün süren büyük ölçekli askeri operasyona son vermişti. Filistin güvenlik kaynakları İsrail ordusunun Cenin'i terk ettiğini, ancak Cenin'in kuzey ve batısındaki iki İsrail güvenlik kontrol noktasında konuşlanmaya devam ettiğini bildirdi. Filistin Kızılay Derneği'nin verdiği bilgilere göre İsrail'in Cenin'deki askeri operasyonu sonucu 13 Filistinli hayatını kaybederken, 30'unun durumu ağır olmak üzere en az 150 kişi yaralandı.